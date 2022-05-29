В Рязань, Константиново и Касимов пустят теплоходы из Москвы

Летом в Рязань, Константиново и Касимов будут следовать теплоходы из Москвы. Об этом сообщается на сайте «Московского транспорта».

Летом в Рязань, Константиново и Касимов будут следовать теплоходы из Москвы. Об этом сообщается на сайте «Московского транспорта».

Теплоходы будут отправляться с Южного речного вокзала Москвы в круизы по 30 городам России. Кроме городов Рязанской области, это Нижний Новгород, Углич, Ярославль, Мышкин, Кострома, Плес, Коломна, Тверь, Казань.

Сообщается, что Южный речной вокзал «станет не только удобным транспортным узлом, но и современным общественным пространством». На 3-х этажах появятся кафе, выставочные зоны, многофункциональный медиазал, ресторан, детские зоны.