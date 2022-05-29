Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 29
15°
Пнд, 30
17°
Втр, 31
19°
ЦБ USD 66.4 4.35 28/05
ЦБ EUR 69.44 5 28/05
Нал. USD 68.77 / 69.5 28/05 08:03
Нал. EUR 68.77 / 69.5 28/05 08:03
Новости
Публикации
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
1 972
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
4 163
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
25 мая 13:42
2 412
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
4 814
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязань, Константиново и Касимов пустят теплоходы из Москвы
Летом в Рязань, Константиново и Касимов будут следовать теплоходы из Москвы. Об этом сообщается на сайте «Московского транспорта».

Летом в Рязань, Константиново и Касимов будут следовать теплоходы из Москвы. Об этом сообщается на сайте «Московского транспорта».

Теплоходы будут отправляться с Южного речного вокзала Москвы в круизы по 30 городам России. Кроме городов Рязанской области, это Нижний Новгород, Углич, Ярославль, Мышкин, Кострома, Плес, Коломна, Тверь, Казань.

Сообщается, что Южный речной вокзал «станет не только удобным транспортным узлом, но и современным общественным пространством». На 3-х этажах появятся кафе, выставочные зоны, многофункциональный медиазал, ресторан, детские зоны.