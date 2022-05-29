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В Пронском районе «Лада» съехала в кювет за понтонным мостом
В Пронском районе в субботу, 28 мая, в 19:40 у понтонного моста между поселком Погореловский и селом Береговая Погореловка образовалась пробка из-за аварии. Водитель автомобиля LADA-2114 съехал в кювет, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронском районе в субботу, 28 мая, в 19:40 у понтонного моста между поселком Погореловский и селом Береговая Погореловка образовалась пробка из-за аварии. Водитель автомобиля LADA-2114 съехал в кювет, сообщается на сайте ИД «Пресса».

«"Четырнадцатая» как-то странно повела себя. Сначала машина въехала на мост. А затем водитель почему-то сдал назад и съехал в глубокий кювет слева от дороги. При этом водитель впоследствии почему-то утверждал, что машину у него угнала незнакомая женщина", — рассказал очевидец.

Помощь врачей водителю не понадобилась.

Поврежденный автомобиль эвакуировали в Новомичуринск на спецстоянку.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.