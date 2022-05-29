В мэрии рассказали об аварийных работах в подтопленном парке имени Гагарина
Пресс-служба администрации Рязани прокомментировала ситуацию в парке имени Гагарина, который в субботу, 28 мая, залило кипятком.
Пресс-служба администрации Рязани прокомментировала ситуацию в парке имени Гагарина, который в субботу, 28 мая, залило кипятком.
В районе парка Дягилевская ТЭЦ открыла дренажи для проведения аварийных работ. После их окончания подтопление в парке устранят, пояснили в мэрии.
Напомним, ранее появилось видео с места происшествия.