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Ушел из жизни телеведущий Алексей Бегак
Умер ведущий программы «Правила жизни» на телеканале «Россия-Культура». Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщается на платформе «Смотрим».

Умер ведущий программы «Правила жизни» на телеканале «Россия-Культура». Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщается на платформе «Смотрим».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала „Россия-Культура“ Алексей Бегак», — говорится в сообщении.

Бегак окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова и начинал карьеру как художник-иллюстратор. Как телеведущий Бегак работал на «России-1», позже стал сотрудником телеканала «Россия-Культура».

Алексей Бегак много лет вел программу «Правила жизни». В 2014-м был соведущим третьего сезона проекта «Большая опера». В 2017-м вел интеллектуальную игру «Гений».