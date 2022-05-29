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Рязанцы рассказали о мошенниках, обещающих вернуть потерянные вещи
Рязанцы рассказали о новой схеме мошенников, которую те используют, обещая вернуть найденную утерянную вещь владельцу. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы рассказали о новой схеме мошенников, которую те используют, обещая вернуть найденную утерянную вещь владельцу. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам жертвы злоумышленников, «развод» начинается после того, как человек публикует в интернете объявление о потерянном телефоне или документе. В соцсети неизвестный пишет владельцу вещи и дает ссылку на группу, где якобы видел объявление о похожей находке.

«И казалось бы, все логично, ты разместил объявление условно в 9:00, а объявление о находке другим человеком условно в 23:00 предыдущего дня. Первым дело думаешь, что все отлично совпадает, информация о находке появилась до того, как ты об этом заявил, — пишет автор поста. — А теперь кульминация работы этой схемы. Мошенники в разное рвемя пишут разные объявления типа „продам бочку, куплю губную гармошку“, затем они видят ваше объявление и редактируют текст под ваш клич о помощи в поиске, отсюда и начинаешь верить, что вещь у него. В моем случае мошенник говорил, что нашли отец с братом и им надо уезжать, поэтому отдали какой-то женщине, она вознаграждение не возьмет, поэтому кидайте мне на карту и я назову адрес».

Пострадавший предупредил рязанцев быть бдительными, просить фото найденной вещи для подтверждения и кидать в черный список все подозрительные аккаунты.