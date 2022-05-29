Появилось видео с места серьезного ДТП на трассе М5 возле Турлатово

В интернете появилось видео аварии, которая произошла в субботу, 28 мая, на трассе М5 в Рязанском районе. Оно опубликовано в группе ПУВР «ВКонтакте».

В интернете появилось видео аварии, которая произошла в субботу, 28 мая, на трассе М5 в Рязанском районе. Оно опубликовано в группе ПУВР «ВКонтакте».

«Судя по кадрам, столкновения было два и с определенным интервалом во времени. Это объясняет столь серьезные повреждения Datsun. Второе, видимо, произошло уже позже, судя по характеру повреждений, Citroën не заметил стоящий после первого ДТП на проезжей части Datsun и совершил с ним столкновение», — сообщается в посте.

Момент первой аварии попал на видео.

Напомним, по данным регионального УМВД, в результате аварий никто не пострадал.