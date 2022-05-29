Московский «Спартак» стал победителем Кубка России по футболу

Впервые с 2003 года «Спартак» в решающем матче со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо». Игра прошла в воскресенье, 29 мая, на стадионе «Лужники» в столице.

Впервые с 2003 года «Спартак» в решающем матче со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо». Игра прошла в воскресенье, 29 мая, на стадионе «Лужники» в столице.

В команде победителей голы забили Александр Соболев на 10-й минуте и Квинси Промес на 72-й. В «Динамо» на 55-й минуте мяч забросил Арсен Захарян.

«Спартак» стал обладателем Кубка России четвертый раз за историю клуба. Последний раз победа состоялась в 2003 году.

Клубы в пятый раз сыграли в Кубке России против друг друга и впервые встретились в финале турнира.