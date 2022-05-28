В Рязанском районе на трассе М5 произошло серьезное ДТП

Возле деревни Турлатово в сторону Шилово произошло серьезное ДТП на трассе М5. На месте работают пожарные и сотрудники ГИБДД. Фотографии с места происшествия опубликовано в соцсетях.

Возле деревни Турлатово в сторону Шилово произошло серьезное ДТП на трассе М5. На месте работают пожарные и сотрудники ГИБДД. Фотографии с места происшествия опубликовано в соцсетях .

Судя по кадрам, столкнулись несколько автомобилей. Машины получили сильные повреждения.

«Судя по повреждениям, без пострадавших не обошлось. Пробка минимум минут на 40», — говорится в сообщении очевидца.

По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, в аварии пострадавших не зарегистрировано.

Напомним, ранее водители сообщали о пробке возле Турлатово.