В Рязанском районе на трассе М5 произошло серьезное ДТП
Возле деревни Турлатово в сторону Шилово произошло серьезное ДТП на трассе М5. На месте работают пожарные и сотрудники ГИБДД. Фотографии с места происшествия опубликовано в соцсетях.
Возле деревни Турлатово в сторону Шилово произошло серьезное ДТП на трассе М5. На месте работают пожарные и сотрудники ГИБДД. Фотографии с места происшествия опубликовано в
Судя по кадрам, столкнулись несколько автомобилей. Машины получили сильные повреждения.
«Судя по повреждениям, без пострадавших не обошлось. Пробка минимум минут на 40», — говорится в сообщении очевидца.
По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, в аварии пострадавших не зарегистрировано.