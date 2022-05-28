В Рязанской области 29 мая ожидается дождливая и ветреная погода
В Рязанской области в воскресенье, 29 мая, местами обещают кратковременный дождь, в отдельных районах пройдет гроза. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 29 мая, местами обещают кратковременный дождь, в отдельных районах пройдет гроза. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы достигнут 11-16 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем +16…+21 градус.