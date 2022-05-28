В Рязани задержали 26-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск

В рязанском Кальном патрульные полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рязанском Кальном патрульные полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования на улице Кальной полицейские обратили внимание на молодого человека, который при их виде стал себя нервно вести. Правоохранители решили проверить мужчину по интегрированным базам данных.

Было установлено, что 26-летний гражданин находится в федеральном розыске в Липецкой области. Мужчину подозревают в совершении кражи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Задержанного доставили в отдел МВД по Советскому району для дальнейшего разбирательства.