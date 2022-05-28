В Рязани перенесли спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород»
В Рязани перенесли спортивно-развлекательный фестиваль семейных команд «Кислород». Решение приняли организаторы из-за неблагоприятных погодных условий.
В Рязани перенесли спортивно-развлекательный фестиваль семейных команд «Кислород». Мероприятие должно было пройти в субботу, 28 мая, в ЦПКиО.
Решение приняли организаторы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Дату проведения мероприятия назовут позже.