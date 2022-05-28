В Рязани откроется центр реставрации книг

В Рязани откроется первый российский центр реставрации книг. Такой же появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российской государственной библиотеки.

В Рязани откроется первый российский центр реставрации книг. Такой же появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российской государственной библиотеки. О создании центров Вадим Дуда рассказал на торжественном мероприятии, посвященном общероссийскому Дню библиотек в пятницу, 27 мая.

Всего в стране планируют создать более 40 центров реставрации книг.

«До конца года мы сделаем все возможное, чтобы два пилотных модельных центра реставрации появились в регионах нашей страны. Это будут Рязань, на базе Рязанской областной библиотеки, и, конечно, Нижний Новгород», — отметил Дуда.

Первые центры начнут работу уже в этом году. РГБ окажет регионам необходимую методологическую и организационную поддержку.