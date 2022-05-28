В России 28 мая отмечают День пограничника

В России 28 мая ежегодно отмечается День пограничника. Советские пограничники первыми вступили в борьбу с нацистскими захватчиками в Великую Отечественную войну, защищая Родину.

В России 28 мая ежегодно отмечается День пограничника. Советские пограничники первыми вступили в борьбу с нацистскими захватчиками в Великую Отечественную войну, защищая Родину.

В 1941 году все пограничные заставы обороняли порученные им участки: до одних суток — 257 застав, более суток — 20, более двух суток — 16, свыше трех суток — 20, более четырех и пяти суток — 43, от семи до девяти суток — 4, свыше одиннадцати суток — 51, свыше двенадцати суток — 55, свыше пятнадцати суток оборонялась 51 застава, а до двух месяцев сражалось 45 застав.

Гарнизон Брестской крепости удерживал врага на своем участке государственной границы Советского Союза с 22 июня по 23 июля 1941-го.

Для сравнения во время Второй мировой войны против Германии Дания продержалась 6 часов, Голландия — 5 дней, Югославия — 11 дней, Бельгия — 18 дней, Греция — 24 дня, Польша — 27 дней, Франция — 1 месяц и 12 дней, Норвегия — 2 месяца и 1 день.

Народы СССР и Красная Армия держались четыре года, разгромили вермахт, прогнали захватчиков с территории своей страны, освободили государства Европы. Германия безоговорочно капитулировала.