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В мэрии прокомментировали жалобы рязанцев на открытый люк посередине дороги
В пресс-службе рязанской мэрии прокомментировали жалобы рязанцев на открытый люк посередине дороги напротив магазина «Ситилинк», параллельно улице Вокзальной.

В пресс-службе рязанской мэрии прокомментировали жалобы рязанцев на открытый люк посередине дороги напротив магазина «Ситилинк», параллельно улице Вокзальной.

Сотрудники ответили, что на момент публикации колодец уже был закрыт. В понедельник, 30 мая, люк заасфальтируют.

Напомним, ранее рязанка пожаловалась, что открытый, ничем не огороженный колодец опасен для горожан.