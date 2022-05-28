В мэрии прокомментировали жалобы рязанцев на открытый люк посередине дороги

В пресс-службе рязанской мэрии прокомментировали жалобы рязанцев на открытый люк посередине дороги напротив магазина «Ситилинк», параллельно улице Вокзальной.

В пресс-службе рязанской мэрии прокомментировали жалобы рязанцев на открытый люк посередине дороги напротив магазина «Ситилинк», параллельно улице Вокзальной.

Сотрудники ответили, что на момент публикации колодец уже был закрыт. В понедельник, 30 мая, люк заасфальтируют.

Напомним, ранее рязанка пожаловалась, что открытый, ничем не огороженный колодец опасен для горожан.