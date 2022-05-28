В МЧС рассказали о коротком замыкании в Касимове

В региональном ГУ МЧС прокомментировали инцидент с коротким замыканием в Касимове. Сообщение о возгорании поступило в 1:16 в ночь на субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональном ГУ МЧС прокомментировали инцидент с коротким замыканием в Касимове. Сообщение о возгорании поступило в 1:16 в ночь на субботу, 28 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

На место выезжали один автомобиль, четыре человека.

Пожара не произошло, пострадавших нет.

Напомним, ранее было опубликовано видео момента короткого замыкания на улице Илюшкина.