В МЧС рассказали о коротком замыкании в Касимове
В региональном ГУ МЧС прокомментировали инцидент с коротким замыканием в Касимове. Сообщение о возгорании поступило в 1:16 в ночь на субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
В региональном ГУ МЧС прокомментировали инцидент с коротким замыканием в Касимове. Сообщение о возгорании поступило в 1:16 в ночь на субботу, 28 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.
На место выезжали один автомобиль, четыре человека.
Пожара не произошло, пострадавших нет.
Напомним, ранее было опубликовано видео момента короткого замыкания на улице Илюшкина.