В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП с горящими машинами

В республике Кабардино-Балкария три человека погибли в результате аварии, еще двое госпитализированы. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

В республике Кабардино-Балкария три человека погибли в результате аварии, еще двое госпитализированы. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Авария произошла на федеральной трассе между поселками Благовещенка и Алтуд, столкнулись Toyota и ВАЗ. После удара один из автомобилей загорелся, огонь перекинулся на другую машину.

На месте происшествия работали спасатели и сотрудники ДПС. Три человека погибли, еще двое госпитализированы.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.