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McDonald’s зарегистрировала домен под новым названием
ЗАО «Москва-Макдоналдс», дочерняя компания McDonald’s, зарегистрировала домен veseloivkusno.ru. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

ЗАО «Москва-Макдоналдс», дочерняя компания McDonald’s, зарегистрировала домен veseloivkusno.ru. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Датой начала регистрации указано 26 мая 2022 года, ее срок истечет через год. Сайт компании существует, но еще не опубликован.

Mash со ссылкой на источник сообщает, что из меню в обновленном McDonald’s пропадут «Биг тейсти» классический и с сыром, а также «Макфлури де люкс со вкусом клубники и шоколада». Также вместо американской газировки будет продаваться отечественная «Черноголовка». Кофе останется, но его может не хватать из-за проблем с поставками. Форма сотрудников не изменится, а цены на еду могут вырасти.

Напомним, ранее стало известно, что McDonald’s выбирает новое название для ресторанов в России из пяти вариантов, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».