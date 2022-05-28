Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
12°
Вск, 29
15°
Пнд, 30
17°
ЦБ USD 66.4 4.35 28/05
ЦБ EUR 69.44 5 28/05
Нал. USD 68.77 / 69.5 28/05 08:03
Нал. EUR 70 / 69.5 28/05 08:03
Новости
Публикации
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
1 727
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
3 829
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
25 мая 13:42
2 192
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
4 463
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных «Азовстали»
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали лидера России Владимира Путина освободить около 2,5 тысяч украинских военных, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали лидера России Владимира Путина освободить около 2,5 тысяч украинских военных, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РБК.

Об этом шла речь во время телефонного разговора политиков. При этом Шольц и Макрон положительно оценили стремление Путина обращаться с пленными по нормам международного гуманитарного права. Также собщается, что к обмену пленными с Киевом призвал канцлер Австрии. Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что к пленным обеспечат доступ представителей Международного комитета Красного Креста, добавили в пресс-службе кабмина Германии. При этом в заявлении Кремля не сообщается, что лидеры трех стран обсуждали обмен пленными с Украиной, однако Путин рассказал собеседникам, что «Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права».

Телефонный разговор прошел днем 28 мая по инициативе Франции и Германии. Западные лидеры призывали к прекращению огня на Украине и прямым переговорам.

Напомним, 20 мая министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя от украинских войск.