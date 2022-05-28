Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных «Азовстали»

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали лидера России Владимира Путина освободить около 2,5 тысяч украинских военных, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали лидера России Владимира Путина освободить около 2,5 тысяч украинских военных, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РБК.

Об этом шла речь во время телефонного разговора политиков. При этом Шольц и Макрон положительно оценили стремление Путина обращаться с пленными по нормам международного гуманитарного права. Также собщается, что к обмену пленными с Киевом призвал канцлер Австрии. Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что к пленным обеспечат доступ представителей Международного комитета Красного Креста, добавили в пресс-службе кабмина Германии. При этом в заявлении Кремля не сообщается, что лидеры трех стран обсуждали обмен пленными с Украиной, однако Путин рассказал собеседникам, что «Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права».

Телефонный разговор прошел днем 28 мая по инициативе Франции и Германии. Западные лидеры призывали к прекращению огня на Украине и прямым переговорам.

Напомним, 20 мая министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя от украинских войск.