Кораблинские полицейские задержали пассажира такси, ограбившего пенсионерку

В городе Кораблино задержали 49-летнего мужчину, который вытащил кошелек в такси у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В городе Кораблино задержали 49-летнего мужчину, который вытащил кошелек в такси у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 72-летняя местная жительница и сообщила, что из ее сумки пропал кошелек, в котором было 3200 рублей. Пенсионерка заметила пропажу по возвращении с кладбища, где убирала могилы родственников. Женщина рассказала полицейским, что расплатилась с таксистом и положила кошелек в сумку, которая стояла рядом с передним сидением.

Также выяснилось, что на кладбище пенсионерка ездила вместе со знакомым — 49-летним местным жителем. За небольшую плату он оказал помощь в покраске ограды захоронения. С кладбища они возвращались в одном такси.

Сотрудники полиции разыскали и опросили таксиста. Тот рассказал, что пассажир ехал на заднем сидении и неоднократно выглядывал в просвет между передними сидениями.

Полицейские предположили, что мужчина причастен к преступлению. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина воспользовался удобной ситуацией и незаметно забрал кошелек. Он надеялся, что подозрение падет на таксиста.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.