Экс-президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны
Бывший президент Украины Петр Порошенко пытался покинуть Украину и уехать в Польшу, однако его не выпустили пограничники. Об этом в соцсетях сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.
Бывший президент Украины Петр Порошенко пытался покинуть Украину и уехать в Польшу, однако его не выпустили пограничники. Об этом в соцсетях сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.
Она отметила, что ему помешали «без объяснения причин».
Сообщается, что Порошенко собирался посетить Парламентскую ассамблею НАТО и находился на пункте пропуска Рава-Русская Львовской таможни на личном автомобиле Range Rover. Фото опубликовали украинские СМИ.