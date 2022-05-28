Экс-президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытался покинуть Украину и уехать в Польшу, однако его не выпустили пограничники. Об этом в соцсетях сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытался покинуть Украину и уехать в Польшу, однако его не выпустили пограничники. Об этом в соцсетях сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что ему помешали «без объяснения причин».

Сообщается, что Порошенко собирался посетить Парламентскую ассамблею НАТО и находился на пункте пропуска Рава-Русская Львовской таможни на личном автомобиле Range Rover. Фото опубликовали украинские СМИ.