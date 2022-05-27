Вирусолог назвал возможные причины распространения оспы обезьян

По словам Александра Чепурнова, «раскручивание» заболевания может быть выгодно фармацевтическим компаниям

Глава лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов назвал возможную причину вспышки оспы обезьян. Об этом написало издание URA.news .

По словам вирусолога, «раскручивание» заболевания может быть выгодно фармацевтическим компаниям.

«Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. В принципе, я от нее ничего не жду. Ничего тяжелого и печального. И у меня пока остается надежда, что ее раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма (группа транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции). Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием буду цепляться за такие вещи», — сказал Чепурнов.

Также специалист не исключил, что над вирусом могли «поработать» другие ученые. «Это ДНК, а не РНК-вирус. Маловероятно, что он сам по себе подвергнется каким-то модификациям. То, что для коронавируса привычно, а именно множество мутаций, здесь не проходит, потому что ДНК в тысячу раз реже имеет спонтанные изменения», — уточнил он.