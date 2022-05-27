В Турлатове нефтяники высадили «Аллею славы»

На ней появились 80 лип и пирамидальных тополей. Всего в акции участвовали более 100 работников РНПК и других дочерних обществ комплекса «Роснефть» в регионе.

В Рязанском районе сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») высадили «Аллею славы». Она посвящена участникам Великой Отечественной войны и труженникам тыла. Акция прошла в деревне Турлатово. На аллее появились 80 лип и пирамидальных тополей. Всего в акции участвовали более 100 работников РНПК и других дочерних обществ комплекса «Роснефть» в регионе. Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью социальной политики и корпоративной культуры «Роснефти». В компании проводятся программы по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Так, весной 2022 года нефтепереработчики сделали серию инициатив по озеленению и благоустройству в Рязанской области. В Окском заповеднике заводчане убрали территории возле визит-центра, в дендропарке музея природы, а также очистили овраг в пойме Пры. Они собрали более 30 двухсотлитровых мешков бытового мусора. Вместе с волонтерами общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 сотрудники завода очистили территорию села Агро-Пустынь. 40 добровольцев собрали 80 мешков бытового мусора. В рамках всероссийской акции «Зеленая весна — 2022» работники нефтезавода высадили 50 деревьев в Песочне, провели санитарную очистку призаводской территории. В работах участвовали более 200 человек. За день очистили более двух тысяч квадратных метров территории, вывезли 20 кубометров бытового мусора. На территории двух цехов завода высадили 150 деревьев и кустов сирени. Работники РНПК занимаются экологическим просвещением школьников и студентов. На постоянной основе завод поддерживает Окский заповедник, в котором находятся редкие краснокнижные виды флоры и фауны. Предприятие организует для детей экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению природы родного края.