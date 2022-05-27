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В Сочи 35-летняя петербурженка оставила без присмотра четверых детей
Женщину нашли пьяной в другом районе города.

В Сочи 35-летняя петербурженка оставила без присмотра четверых детей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Краснодарскому краю.

Ранее полицейские заявляли, что в Адлерском районе четыре ребенка остались без присмотра на детской площадке. Отмечается, что личность матери установили, однако ее местонахождение не было известно.

Далее появилась информация, что женщина, приехавшая из Санкт-Петербурга, находилась пьяной на улице в Центральном районе Сочи. «Полицейские доставили женщину в отдел полиции для выяснения обстоятельств», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что материалы для проверки передали в следственные органы.