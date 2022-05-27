В Рязанской области разработали правила поведения во время торжественной регистрации брака

В Рязанской области разработали порядок проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Соответствующий проект постановления ГУ ЗАГС опубликовали 26 мая на сайте правительства.
Согласно документу, торжественная церемония предполагает торжественную речь сотрудника органа ЗАГС, допускается музыкальное сопровождение, наличие гостей, проведение фото и видеосъемки.
Будущие супругу обязаны явиться на церемонию за 15 минут до времени регистрации с документами. В случае опоздания, церемония проводится в ближайшее свободное время, не нарушая прав других пар.
В помещении для торжественной церемонии не допускается:
- вход с крупногабаритными предметами;
- нахождение в верхней одежде;
- курение, распитие спиртного, пребывание в нетрезвом виде;
- громкие разговоры (в том числе по телефону) во время проведения церемонии;
- перемещение, а также вход, выход из помещения во время проведения церемонии (кроме случаев крайней необходимости);
- нарушение композиций интерьеров помещений (перестановка предметов мебели, цветочных композиций), использование предметов мебели не по назначению;
- разбрасывание лепестков, крупы, цветов, монет и др., использование пиротехники, в том числе у входа в орган ЗАГС;
- совершение иных действий, способных повлечь за собой нарушение порядка и установленного в органе ЗАГС графика проведения церемоний заключения брака в торжественной обстановке, а также материальный ущерб.
Какие санкции грозят нарушителям, не указывается.
Документом также предусмотрены обязательные элементы церемонии, такие как подтверждение брачующимися взаимного добровольного согласия на заключение брака, объявление мужем и женой
Отметим, что порядок проведения церемонии пока не принят и проходит экспертизу на коррупциогенность.