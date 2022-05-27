В Рязанской области разработали правила поведения во время торжественной регистрации брака

В помещении для торжественной церемонии не допускается разбрасывание лепестков, крупы, цветов, монет и др., использование пиротехники, в том числе у входа в орган ЗАГС/

В Рязанской области разработали порядок проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Соответствующий проект постановления ГУ ЗАГС опубликовали 26 мая на сайте правительства.

Согласно документу, торжественная церемония предполагает торжественную речь сотрудника органа ЗАГС, допускается музыкальное сопровождение, наличие гостей, проведение фото и видеосъемки.

Будущие супругу обязаны явиться на церемонию за 15 минут до времени регистрации с документами. В случае опоздания, церемония проводится в ближайшее свободное время, не нарушая прав других пар.

В помещении для торжественной церемонии не допускается:

вход с крупногабаритными предметами;

нахождение в верхней одежде;

курение, распитие спиртного, пребывание в нетрезвом виде;

громкие разговоры (в том числе по телефону) во время проведения церемонии;

перемещение, а также вход, выход из помещения во время проведения церемонии (кроме случаев крайней необходимости);

нарушение композиций интерьеров помещений (перестановка предметов мебели, цветочных композиций), использование предметов мебели не по назначению;

разбрасывание лепестков, крупы, цветов, монет и др., использование пиротехники, в том числе у входа в орган ЗАГС;

совершение иных действий, способных повлечь за собой нарушение порядка и установленного в органе ЗАГС графика проведения церемоний заключения брака в торжественной обстановке, а также материальный ущерб.

Какие санкции грозят нарушителям, не указывается.

Документом также предусмотрены обязательные элементы церемонии, такие как подтверждение брачующимися взаимного добровольного согласия на заключение брака, объявление мужем и женой и т. д.

Отметим, что порядок проведения церемонии пока не принят и проходит экспертизу на коррупциогенность.