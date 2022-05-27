Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
13°
Сбт, 28
14°
Вск, 29
15°
ЦБ USD 62.05 5.75 27/05
ЦБ EUR 64.44 6.52 27/05
Нал. USD 68.51 / 70.5 27/05 10:34
Нал. EUR 75.65 / 78 27/05 10:45
Новости
Публикации
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
Вчера 17:12
929
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 2022 14:10
2 976
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
25 мая 2022 13:42
1 482
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
3 660
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области разработали правила поведения во время торжественной регистрации брака
В помещении для торжественной церемонии не допускается разбрасывание лепестков, крупы, цветов, монет и др., использование пиротехники, в том числе у входа в орган ЗАГС/

В Рязанской области разработали порядок проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Соответствующий проект постановления ГУ ЗАГС опубликовали 26 мая на сайте правительства.

Согласно документу, торжественная церемония предполагает торжественную речь сотрудника органа ЗАГС, допускается музыкальное сопровождение, наличие гостей, проведение фото и видеосъемки.

Будущие супругу обязаны явиться на церемонию за 15 минут до времени регистрации с документами. В случае опоздания, церемония проводится в ближайшее свободное время, не нарушая прав других пар.

В помещении для торжественной церемонии не допускается:

  • вход с крупногабаритными предметами;
  • нахождение в верхней одежде;
  • курение, распитие спиртного, пребывание в нетрезвом виде;
  • громкие разговоры (в том числе по телефону) во время проведения церемонии;
  • перемещение, а также вход, выход из помещения во время проведения церемонии (кроме случаев крайней необходимости);
  • нарушение композиций интерьеров помещений (перестановка предметов мебели, цветочных композиций), использование предметов мебели не по назначению;
  • разбрасывание лепестков, крупы, цветов, монет и др., использование пиротехники, в том числе у входа в орган ЗАГС;
  • совершение иных действий, способных повлечь за собой нарушение порядка и установленного в органе ЗАГС графика проведения церемоний заключения брака в торжественной обстановке, а также материальный ущерб.

Какие санкции грозят нарушителям, не указывается.

Документом также предусмотрены обязательные элементы церемонии, такие как подтверждение брачующимися взаимного добровольного согласия на заключение брака, объявление мужем и женой и т. д.

Отметим, что порядок проведения церемонии пока не принят и проходит экспертизу на коррупциогенность.