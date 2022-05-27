В Рязани завершился региональный форум «#PROБИЗНЕС2022»

В конце форума выступил специальный гость — титулованный бизнес-тренер России, автор многих оригинальных методик Радислав Гандапас. Он провел лекцию с элементами тренинга «Технология принятия решений».

В пятницу, 27 мая, в рязанском Лесопарке завершился II региональный форум «#PROБИЗНЕС2022», организованный агентством развития бизнеса Рязанской области. Его посетил врио губернатора Павел Малков.

Сначала Малков посмотрел ярмарку представителей молодежного бизнеса идействующих рязанских предпринимателей. На выставке он попробовал мед местных производителей, посмотрел книги, которые издают сами горожане, увидел деревянные поделки и хлебобулочные изделия.

Школьники, занимающиеся на образовательных курсах «Фабрика-дети», показали врио губернатору как плетут из бисера украшения, разрисовывают футболки, делают мыло и многое другое.

В своем выступлении на форуме, врио губернатора отметил, что в регионе около 40 тысяч предприятий среднего и малого бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами более трети экономически активного населения.

«У потребителей популярностью пользуется малый и средний бизнес, так как на сегодняшний день это стратегический сегмент экономики. И государство серьезно заинтересовано в его развитии. Для этого внедряется всевозможные инструменты — льготный и налоговый режим, программа поддержки. Важно понимать, что помощь должна быть эффективной», — добавил врио губернатора.

Малков подчеркнул, что Центробанк снизил ставку и это означает, что привлекать кредитные ресурсы теперь станет проще. По его словам, политика импортзамещения дает новые возможности и перспективы для развития бизнеса.

«В целом, сегодняшние экономические условия требует не только сплоченности, но и высокой скорости принятия решений. Я всегда готов к живому взаимодействию, к новым проектам. Своими усилиями мы сделаем Рязанскую область сильнее, а жизнь людей более комфортной», — заключил врио губернатора.

На форуме также выступил зампред правительства Артем Никтин. Он рассказал, что у региона большой потенциал для развития.

«В регионе создана мощная инфраструктура поддержки бизнеса. Большинство присутствующих уже являются нашими коллегами и партнерами, с кем работает агентство развития бизнеса. Главная цель нашей инфраструктуры — обеспечить благоприятное условия, чтобы люди могли просто и быстро начать грамотно ввести свое дело, повышать бизнес компетенцию и стремиться к большему. Меры рассчитаны как для начинающих, так и для вышедших на серьезные финансовые результаты предпринимателям по самым разным направлениям», — пояснил Никитин.

Зампред правительства напомнил, что в центре поддержки предпринимателей ждут новичков и тех, кто только планирует открыть свой бизнес. Для них пройдут курсы как открыть и зарегистрировать свое дело и грамотно запустить рекламную компанию.

В конце форума выступил специальный гость — титулованный бизнес-тренер России, автор многих оригинальных методик Радислав Гандапас. Он провел лекцию с элементами тренинга «Технология принятия решений».