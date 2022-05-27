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В Рязани у десятимесячного ребенка извлекли из пищевода булавку
Булавка была открыта.

В рязанской детской ОКБ у десятимесячного ребенка извлекли из пищевода английскую булавку. Об этом сообщил региональный минздрав.

Ребенок попал в больницу после того, как родители заметили, что его состояние изменилось. Их встревожило, что он не может глотать, у него текли слюни.

Выяснилось, что в пищеводе ребенка застряла английская булавка. Она была открыта, что создавало опасность.

Врач-детский хирург, эндоскопист Олег Ларькин сообщил, что в случаях, когда извлекаются мелкие предметы, их извлекают хирургическими инструментами.

«Но открытая булавка могла повредить ткани внутренних органов. Поэтому сначала мы низвели ее, перевернули острым концом вниз, и только после этого извлекли наружу», — рассказал специалист.

Главврач медучреждения Инна Лебедева рассказала, что такие случаи не редкость. Она сообщила, как булавка попала к ребенку: родители прикрепляли ей нательный крестик на кроватку.

«Таким образом, ребенок, который встает на ножки и активно изучает мир, оказывается в зоне риска. В этот раз булавка попала к ребенку в руки, а потом он проглотил ее», — поделилась медик.

Ребенка выписали домой.