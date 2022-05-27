В Рязани полицейские нашли пропавших детей из Пятигорска

Информация о пропаже 15-летнего подростка и 14-летней девушки появилась в среду, 25 мая.

В Рязани полицейские нашли пропавших детей из Пятигорска. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Ставропольскому краю.

Отмечается, что в ближайшее время подростков передадут законным представителям. Представители отдела по делам несовершеннолетних Пятигорска проведут профилактическую беседу с подростками и их родителями.

Информация о пропаже 15-летнего подростка и 14-летней девушки появилась в среду, 25 мая.