В Рязани полицейские нашли пропавших детей из Пятигорска
Информация о пропаже 15-летнего подростка и 14-летней девушки появилась в среду, 25 мая.
В Рязани полицейские нашли пропавших детей из Пятигорска. Об этом сообщило
Отмечается, что в ближайшее время подростков передадут законным представителям. Представители отдела по делам несовершеннолетних Пятигорска проведут профилактическую беседу с подростками и их родителями.
Информация о пропаже 15-летнего подростка и 14-летней девушки появилась в среду, 25 мая.