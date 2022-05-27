В Рязани осудят 20-летнего закладчика

Он планировал сбыть 33 свертка с наркотическими веществами.

В Рязани осудят 20-летнего закладчика. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2021 года рязанец вступил в состав группы, занимающейся сбытом наркотиков. Он оставлял наркотики в Московском районе Рязани с помощью «закладок». Всего он планировал спрятать наркотики в 33 тайниках, но его преступную деятельность пресекли представители транспортной прокуратуры. При себе у рязанца обнаружили 14 свертков, ему предстояло разместить еще 19. Наркотические вещества изъяли, рязанца задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.