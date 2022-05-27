В Рязани осудили женщину, зарезавшую приятеля в подъезде

Рязанку приговорили к восьми годам лишения свободы.

В Рязани осудили женщину, зарезавшую приятеля в подъезде. Подробности происшествия в пятницу, 27 мая, сообщил региональный следком.

Трагедия случилась 30 августа 2021 года. Между 36-летней обвиняемой и ее приятелем произошел бытовой конфликт на фоне алкогольного опьянения. Тогда женщина ударила обидчика ножом в ребро. От полученного ранения потерпевший скончался в подъезде дома, в котором проживала обвиняемая.

Ранее женщина была неоднократно судима за кражи.

Суд признал рязанку виновной. Ей назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.