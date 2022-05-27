В России появился способ избежать дефолта без лицензии США

Возможность дают условия выпуска российских облигаций в рублях.

У России остается возможность избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах. Об этом сообщил РБК .

Отмечается, что такую возможность дают условия выпуска российских облигаций. В документации есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity). Как пишет РБК, оно открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить дефолт. Условие независимо от другого — «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое есть в бумагах 2018 года.

Согласно пункту Currency Indemnity, если Москва будет платить держателю не в долларах, денежное обязательство будет считаться выполненным в случае, если инвестор сможет обменять валюту на доллары.

Если при конвертации валюты сумма в долларах будет меньше необходимой, российская сторона должна будет возместить недостачу и компенсировать транзакционные издержки.