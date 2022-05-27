В Путятинском районе умер последний участник Великой Отечественной войны

Михаилу Матросову было 98 лет.

В Путятинском районе умер участник Великой Отечественной войны Михаил Матросов. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Михаил Матросов родился 13 ноября 1923 года в селе Кулебяки Шиловского района. После школы он поступил в Песочинский сельскохозяйственный техникум, однако после двух курсов его призвали на фронт. В конце декабря 1941 года его направили в Алатырь в школу командиров взводов. После ее окончания Матросова направили под Воронеж. Там он получил осколочное ранение в ногу. Весной 1943 года его комиссовали.

За боевые заслуги он получил орден Славы третьей степени и медаль «За отвагу».

Михаил Матросов окончил техникум и Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. В 1949 году его направили на работу в Песочинский сельскохозяйственный техникум преподавателем селекции и семеноводства. В 1955 году он стал его директором и работал на этой должности до 1980 года.

Михаил Матросов был председателем Совета ветеранов села Песочни. Он умер 25 мая. Отмечается, что он был последним ветераном Великой Отечественной войны в Путятинском районе.