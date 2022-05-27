В Подмосковье воспитательница детского сада избила двух трехлетних детей

Инцидент случился в Одинцово в одном из муниципальных детских садов.

В Подмосковье воспитательница детского сада избила двух трехлетних детей. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила «КП».

Инцидент случился в Одинцово в одном из муниципальных детских садов. Сначала неладное заподозрила мать трехлетней девочки — она забрала ребенка из сада и по дороге домой девочка вела себя тихо и прихрамывала.

«Ира шла домой вся потерянная, замкнувшись в себе. Обычно она болтает без умолку и рассказывает про свой день, а тут молчок. Меня это насторожило. Дома я сняла с нее шапочку и увидела шишки на лбу и голове ребенка, а на щеке виднелся красный след от пощечины. Тогда дочка в слезах рассказала мне, что сегодня днем ее избила их воспитательница», — рассказала мать пострадавшей.

В больнице у ребенка диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов и ссадин мягких тканей головы.

В тот же вечер в квартиру пришли сотрудники полиции и рассказали, что подобный инцидент случился в другим мальчиком из этой же группы. Однако у него не диагностировали серьезных травм, мальчик отделался только ушибами. Оба родителя написали заявления в полицию.

Позже выяснилось, что воспитательница неоднократно избивает и других детей, но те не рассказывали о случившемся родителям.

После написания заявления в полицию с родителями пострадавших детей связалась заведующая садом и извинилась за поступок воспитательницы. Она заявил, что женщину уволили, но позже выяснилось, что ее просто отправили на больничный. Сама воспитательница никак не извинилась за произошедшее.

«Про избиение детей тоже ничего внятного объяснить не смогла, прикидывается дурной, мол провал в памяти у нее и не знает как так вышло. Ее напарница, вторая воспитательница этой группы, свою коллегу всячески прикрывает и заявляет, что никогда никаких противоправных действий не видела. Я с ней говорила по поводу этой ситуации, она мне прямо в лицо сказала: ну подумаешь в запой ушла, у всех бывают срывы. И это человек, который каждый день воспитывает и заботится о маленьких детях! Уму непостижимо!», — поделилась мать избитой девочки.

В настоящий момент полиция проводит проверку.

Фото «КП»