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В Пензенской области возбудили уголовное дело из-за исчезновения 17-летней девушки
Рано утром 25 мая несовершеннолетняя ушла из дома по улице Ковальчука в Пачелме.

В Пензенской области возбудили уголовное дело из-за исчезновения 17-летней Александры Вилковой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Рано утром 25 мая несовершеннолетняя ушла из дома по улице Ковальчука в Пачелме. О ней ничего неизвестно до сих пор.

По информации СУ СКР, утром в этот же день ее видели у села Новая Толковка Пачелмского района. идущей по трассе в сторону города Нижний Ломов.

В день пропажи девушка была одета в белую куртку, синие джинсы, белые кроссовки.

Приметы: на вид 17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные средней длины.

По факту пропажи возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты устанавливают местонахождение несовершеннолетней и обстоятельства исчезновения.

Всех, кому известно о девушке, попросили обращаться в следственное управление по телефону 8 (8412) 63-64-96 или в полицию по телефону 02.