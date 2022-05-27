В Иркутской области 18-летняя дочь пыталась заживо сжечь родителей и братьев в доме

Она объяснила свой поступок постоянными конфликтами с семьей.

В Иркутской области 18-летняя дочь пыталась заживо сжечь родителей и братьев в доме. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Инцидент случился в Братске. 18-летняя девушка со своим 32-летним ранее неоднократно судимым парнем заперла в доме родителей, а также 15 и 19-летних братьев, затем подожгла жилище.

Семью удалось спасти бдительным соседям. Преступников задержали. Девушка объяснила свой поступок постоянными конфликтами с семьей.

Оба поджигателя арестованы.