В Хабаровском крае двое младенцев отравились неизвестным ядом

По информации источника, мать детей подозревает, что яд мог быть на комбинезонах, которые купила в тот же день.

В Хабаровском крае двое младенцев отравились неизвестным ядом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Инцидент произошел в городе Николаевск-на-Амуре.

По информации источника, мать детей подозревает, что яд мог быть на комбинезонах, которые купила в тот же день. Младенцев доставили в больницу около 19:00, однако в 23:00 они умерли в реанимации.

30-летняя женщина рассказала, что накануне кормила сыновей только бананами и детским соком. Из новых вещей, с которыми дети контактировали, были только комбинезоны. Их, а также все продукты и постельное белье полицейские изъяли и отправили на экспертизу.