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В Горно-Алтайске мужчина погиб после массовой драки
Пострадавший погиб спустя неделю после произошедшего.

В Горно-Алтайске мужчина погиб после массовой драки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь с 17 на 18 мая в Горно-Алтайске на улице Ленина у ТЦ «Ткацкий» подрались две группы молодых людей. В массовой драке участвовало не менее десяти человек. Во время конфликта обвиняемый поднял с земли фрагмент стекла и острым краем нанес удары трем потерпевшим по разным частям тела. Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу, где им оказали помощь. 24 мая один из пострадавших скончался.

Уголовное дело возбудили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Решается вопрос о переквалификации действий мужчины по статье «Убийство». Также следователи дадут оценку его действиям еще в отношении двух пострадавших.

Расследование продолжается.