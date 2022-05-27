Усадьбу Кастрова в Касимове выставили на продажу на «Авито»

Усадьбу продают как дом площадью 802 квадратных метра на участке 64 сотки.

Усадьбу Кастрова в Касимове выставили на продажу на «Авито». Объявление о продаже появилось на сервисе.

«В продаже знаменитая Усадьба Кастрова — замечательный образец архитектуры XIX века, построенный в 1844 году по проекту Гагина. Включает в себя несколько флигелей и центральное здание. В отношении части объектов проведены противоаварийные и реставрационные работы. Имеется полный комплект документов, утвержденный проект реставрации. Цена обсуждаема», — говорится в описании.

Усадьбу продают как дом площадью 802 квадратных метра на участке 64 сотки. Здание оценили в 35 миллионов рублей.