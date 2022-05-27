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Турецкие бренды одежды и товаров для дома планируют выйти на российский рынок
По информации «Известий», в торговых центрах могут открыться магазины Mudo, LTB, Twist, pekyol и adL.

Турецкие бренды одежды и товаров для дома планируют выйти на российский рынок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей рынка недвижимости и ретейла.

По информации издания, компании обсуждают с торговыми центрами открытие в России магазинов Mudo, LTB, Twist, pekyol и adL. Отмечается, что операторы интересуются сотрудничеством с брендами после приостановки работы крупных компаний на российском рынке. Факт переговоров операторов с турецкими компаниями подтвердил глава совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

По словам руководителя компании Surenkok Moscow Омюра Сюренкока, каждая из фирм планирует открыть более 100 точек в Москве и регионах. Первыми начнут работу магазины adL — эта фирма работала раньше в России. Первый магазин могут открыть в Москве осенью.

Как отметил Сюренкок, турецкие марки начнут продажи в России с вещей коллекции «осень-зима». При этом, компаниям для открытия первой точки потребуется полгода.