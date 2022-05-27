Собор Украинской православной церкви объявил о независимости

Собор не согласен с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по спецоперации на Украине.

Собор Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и независимости. Об этом передает РИА Новости .

Приняты «соответствующие дополнения и изменения в устав Украинской ПЦ», которые свидетельствуют о «полной самостоятельности и независимости».

Кроме того, Собор не согласился с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее патриарх поддержал спецоперацию на Украине.