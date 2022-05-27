Рязанское предприятие «превращало» свинину в говядину

Во время анализа документов, оформленных электронно во ФГИС «Меркурий», в отношении мясоперерабатывающего предприятия, установили несоответствие номенклатуры произведенной продукции заявленному сырью.

В Рязанской области мясоперерабатывающее предприятие неверно оформляло документы на продукцию. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Во время анализа документов, оформленных электронно во ФГИС «Меркурий», в отношении мясоперерабатывающего предприятия, установили несоответствие номенклатуры произведенной продукции заявленному сырью.

Выяснилось, что уполномоченное лицо оформляло транзакции и производило сертификаты на продукцию, изготовленную из сырья другого вида: для производства продукции из говядины была указана свинина.

Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения требований. В адрес лица, допустившего нарушение, направили предупреждение.