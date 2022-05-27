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Вандалом, испортившим объект в парке Морской славы, оказался 28-летний рязанец
Напомним, надписи с нецензурной лексикой появились на рубке подводной лодки и торпеде.

Рязанские полицейские задержали вандала, который написал на подводной лодке в парке Морской славы оскорбительные слова о российских войсках. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленника установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 28-летний рязанец. Его разыскали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В парке Морской славы оскорбительными надписями о ВС РФ расписали подводную лодку

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Ему грозит наказание в виде ареста на три месяца. Подозреваемому избрана мера пресечения обязательство о явке.

Напомним, надписи с нецензурной лексикой появились на рубке подводной лодки и торпеде. Полиция занялась поиском вандалов.