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Рязанцев пригласили на ленд-арт-фестиваль «Земля Паустовского»
Он посвящен 130-летию со дня рождения писателя.

4 июня в Солотче пройдет первый ленд-арт-фестиваль «Земля Паустовского». Он приурочен к 130-летию со дня рождения писателя Константина Паустовского. По словам инициатора и организатора проекта, которым выступило правительство Рязанской области, фестиваль станет ежегодным событием программы развития эколого-туристского кластера «Паустовский».

Программа ленд-арт-фестиваля развернется одновременно на трех площадках поселка Солотча и его окрестностей. Главная сцена праздника, арт-пространство и фудкорт ждут зрителей и участников на Монастырской площади. Мастер-классы, лектории, и арт-объекты — разместятся в лесной зоне между гостиничными комплексами «Лесной Бункер» и «Паустовский». На тропе Паустовского запланированы тематические экскурсии. Кульминацией фестиваля станет необычное световое шоу.

Программа ленд-арт-фестиваля по площадкам:

Площадь Монастырская

  • 14:00-22:00 — Работа сцены, зоны фудкорта, сувенирной лавки;
  • 14:00-18:30 — Показ мультфильмов и короткометражных фильмов, снятых по рассказам Константина Паустовского;
  • 20:00-21:00 — Выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра Рязанской областной филармонии с программой «Музыка леса»;
  • 21:00-22:00 — Премьерный показ художественного фильма Михаила Малахова по произведениям К. Г. Паустовского «Лиза едет в Москву»

Лесная зона

  • 14:00-19:00 — Тематический лекторий;
  • 14:00-20:00 — Творческие и гастрономические мастер-классы;
  • 22:00-22:30 — Светопроекционное шоу (у комплекса «Лесной Бункер»).

Тропа Паустовского

  • 14:00-17:00 — Проведение тематических экскурсий

До места проведения ленд-арт-фестиваля можно добраться как на личном, так и на общественном транспорте. В частности, на автобусе № 22 «Рязань — Солотча», отправляющемся с Театральной площади (остановка на стороне ул. Есенина). Рейсы каждые полчаса. С расписанием можно познакомиться здесь. Маршрутное такси «Рязань — Солотча», отправляющееся с автовокзала «Приокский», также доставит гостей фестиваля к месту его проведения. Расписание движения — здесь.