Российская сторона поддержала объявление 29 мая днем Евразийского союза

Заявление сделал Владимир Путин.

Российская сторона поддержала объявление 29 мая днем Евразийского союза. Об этом заявил Владимир Путин, пишет РИА Новости .

Президент России выступил на заседании высшего евразийского экономического совета.

«Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству», — сообщил Путин.

В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. 29 мая 2014 года был подписан договор о создании ЕАЭС.