Российская сторона поддержала объявление 29 мая днем Евразийского союза
Заявление сделал Владимир Путин.
Российская сторона поддержала объявление 29 мая днем Евразийского союза. Об этом заявил Владимир Путин, пишет
Президент России выступил на заседании высшего евразийского экономического совета.
«Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству», — сообщил Путин.
В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. 29 мая 2014 года был подписан договор о создании ЕАЭС.