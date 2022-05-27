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Присяжные вновь оправдали двух мужчин, обвиняемых в убийстве бывшего полицейского из Скопина
Решение принято единогласно.

Присяжные вновь оправдали двух мужчин, обвиняемых в убийстве бывшего полицейского из Скопина Николая Литвинова. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Вердикт огласили в среду, 25 мая. Оправдательное решение присяжные приняли единогласно.

После его обсуждения судья вынесет приговор.

Напомним, двух мужчин обвиняли в убийстве экс-полицейского Николая Литвинова. Его тело нашли в январе 2017 года. В феврале 2021 года присяжные уже вынесли оправдательный вердикт, однако в июле приговор отменили.