Посол Канады на Украине: Канада за семь лет обучила 30 тысяч украинских военных

Посол Канады на Украине Лариса Галадза также добавила, что помимо этого канадские власти профинансировали Украину почти на 500 миллионов долларов для покупки оружия.

Канадские силовики семь лет обучали украинские военных. Об этом в пятницу, 27 мая, заявила посол Канады на Украине Лариса Галадза, передали РИА Новости.

Уточняется, что за это время порядка 30 тысяч солдат прошли обучение. Она также добавила, что помимо этого, Канада также предоставила Украине летальное оружие, данные разведки со спутников, камеры для «байрактаров» и профинансировала Киев почти на 500 миллионов долларов для покупки оружия.