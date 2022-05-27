Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
13°
Сбт, 28
14°
Вск, 29
15°
ЦБ USD 62.05 5.75 27/05
ЦБ EUR 64.44 6.52 27/05
Нал. USD 68.76 / 77.58 27/05 15:03
Нал. EUR 73.05 / 78 27/05 15:06
Новости
Публикации
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
Вчера 17:12
1 050
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
3 099
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
25 мая 13:42
1 559
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
3 756
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Посол Канады на Украине: Канада за семь лет обучила 30 тысяч украинских военных
Посол Канады на Украине Лариса Галадза также добавила, что помимо этого канадские власти профинансировали Украину почти на 500 миллионов долларов для покупки оружия.

Канадские силовики семь лет обучали украинские военных. Об этом в пятницу, 27 мая, заявила посол Канады на Украине Лариса Галадза, передали РИА Новости.

Уточняется, что за это время порядка 30 тысяч солдат прошли обучение. Она также добавила, что помимо этого, Канада также предоставила Украине летальное оружие, данные разведки со спутников, камеры для «байрактаров» и профинансировала Киев почти на 500 миллионов долларов для покупки оружия.