Минобороны: оспу обезьян занесли из Нигерии, где работают биолаборатории США

Такое мнение высказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженные сил России Игорь Кирилов.

Оспу обезьян занесли из Нигерии, где работают минимум четыре биолаборатории США. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил портал «Звезда плюс» со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженные сил России Игоря Кирилова.

По словам Кириллова, об этом свидетельствуют данные из доклада ВОЗ. В нем говорится, что западноафриканский штамм возбудителя оспы обезьян зафиксировали в Нигерии. Именно там находятся как минимум четыре подконтрольных США биолаборатории.

Кириллов призвал ВОЗ провести расследование о работе финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе. Он добавил, что биолаборатории Украины также были подключены к инфекционной системе Пентагона.