Малков призвал продолжить благоустраивать Лесопарк

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, Лесопарку нужно уделять больше внимания, так как местами он не ухожен.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков призвал продолжить благоустраивать Лесопарк. Об этом в пятницу, 27 мая, он заявил в ходе осмотра территории.

Компанию ему составили мэр города Елена Сорокина, зампред правительства Артем Никитин и директор Лесопарка. Врио губернатора посмотрел центр уличного спорта «Под мостом», дошел до Орехового озера.

По словам Малкова, Лесопарку нужно уделять больше внимания, так как местами он не ухожен.

«Место прекрасное… Фактура потрясающая. Другие города могут только позавидовать», — прокомментировал Малков.

Врио губернатора добавил, что проект благоустройства парка, на его взгляд, только на начальном уровне и многое предстоит еще сделать. По его словам, нужно расширить зону благоустройства и создавать точки притяжения для горожан.