Играй по-бережливому: на «Фабрике процессов» стартовала серия корпоративных турниров

Первым участником стало предприятие нацпроекта «Производительность труда» — АО «Окское».

26 мая на базе «Фабрики процессов» агентства развития бизнеса Рязанской области" стартовал региональный турнир по профессиональному мастерству в области внедрения бережливых технологий.

Первым участником стало предприятие нацпроекта «Производительность труда» — АО «Окское».

По словам руководителя регионального центра компетенций Павла Крутова, формат проведения масштабных турниров для сотрудников предприятий и организаций Рязанской области, внедряющих технологии бережливого производства успешно скажется на популяризации национального проекта в регионе. «Именно этот формат взаимодействия с сотрудниками предприятия позволяет активнее тиражировать бережливые практики, обучать и вовлекать в работу максимальное количество сотрудников каждой отдельной компании, формировать и прививать у них культуру непрерывных улучшений», — отметил Крутов.

По словам тренера регионального центра компетенций Кирилла Письменного, серия корпоративных турниров проходит по двум направлениям: «Профессиональная ФП» — от 15 до 18 человек, длительность турнира восемь часов и «Экспертная ФП» — семь человек, длительность турнира четыре часа. «За один день участники проживают три производственные смены, по итогам которых смогут научиться выстраивать процесс производства продукции, максимально ориентированной на клиентов, снижать время протекания процесса минимум в два раза, сокращать запасы не менее, чем на 50%. По итогам турнира, который завершится 9 сентября, будут определены 3 команды победителей по каждому направлению, — поделился тренер.

В настоящее время АО «Окское» — крупнейшее предприятие птицеводческой отрасли Рязанской области. Оно относится к числу наиболее эффективных предприятий подобного профиля в России. Объединяет три птицефабрики, племптицерепродуктор, зерновое хозяйство и комбикормовый завод. В национальный проект «Производительность труда» компания вступила в сентябре 2021 года.

Подать заявку на участие в корпоративном турнире и уточнить информацию можно по телефону: (4912) 606-000.