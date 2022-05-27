«Единая Россия» разработала план экономической интеграции ЛДНР

Как сообщил сайт ER.ru, об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время дискуссионной площадки «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями» партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности». Она прошла в четверг, 26 мая.

«Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства.

Как сообщил сайт ER.ru , об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время дискуссионной площадки «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями» партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности». Она прошла в четверг, 26 мая.

«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народный республик. А также обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров. Включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин», — сказал парламентарий.

Для развития экономической активности в республиках и освобожденных территориях, нужно упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Также необходимо создать перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям из ЛДНР.

Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.

«Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности для освоения нового рынка. Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР. При условии, конечно, что они создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ», — сказал секретарь генсовета.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что «Единая Россия» уже предпринимает беспрецедентные действия чтобы жители Донбасса и освобожденных территорий получали необходимую помощь, а совместные усилия членов партии спасли не одну жизнь.

«Хочу поблагодарить сенаторов, депутатов госдумы от „Единой России“, которые с первых дней спецоперации работают на Донбассе. Без охраны, без особых условий. Они доставляют гуманитарную помощь в освобожденные районы, работают в больницах, общаются с населением для налаживания мирной жизни и помогают нашим подразделениям со спецоборудованием на фронт», — сказал Пушилин.

Он поблагодарил Андрея Турчака за приглашение делегации народного совета ДНР посетить госдуму и Совет федерации. Он подчеркнул, что связи парламентариев пойдут на благо интеграционных процессов.

Благодарность за помощь в восстановлении территорий выразил и глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, в республике создали штаб по восстановлению. В его функционировании помогает Россия. Уже ведутся работы по ремонту дорог и решению логистических проблем. После этого запустят работу ряда предприятий.

«Необходимо привлечение инвесторов из России, для которых мы готовы предоставить налоговые и таможенные льготы, льготную аренду. Республика должна стать одним из ключевых партнеров Р. Ф. Мы верим в то, что, объединяясь с представителями крупного бизнеса РФ, поднимем экономику и сделаем так, чтобы она работала на общий потенциал», — подчеркнул Пасечник.

С ним согласился глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо. По его словам, именно транспортные проблемы осложняют поставку товаров и работу предпринимателей.

«Надо создать условия для того, чтобы было несколько окон для проезда. И у нас есть блокпосты, мы с военными будем увеличивать количество пропускных окон, чтобы быстрее проезжали — и люди, и гражданский транспорт, и бизнесмены. Еще одна задача — восстановление железнодорожного движения. Как только запустится железнодорожное сообщение, это снимет нагрузку на пропускные пункты», — сказал он.

Сальдо также поблагодарил «Единую Россию» за оказанную помощь.

«Даже сейчас рядом со мной присутствует Игорь Кастюкевич, который с первых дней бывает в Херсонщине. Вы были, Андрей Анатольевич, Анна Кузнецова. Поэтому мы сразу же начали ощущать поддержку», — сказал Владимир Сальдо.

Для поддержки жителей Донбасса и освобожденных территорий «Единая Россия» открыла 15 центров помощи. В ближайшее время они появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной. Люди возвращаются туда, несмотря на разрушения. Также в Луганской народной республике будет создан центр юридической помощи — специалисты центра помогут решить вопросы жителей, дома которых были полностью разрушены или утрачены документы на право собственности.

«В депутатской группе, которая создана Единой Россией, есть специалисты по всем направлениям. С народным советом ЛНР отрабатываем модель, по которой депутат от партии, народного собрания и профильный министр Луганской народной республики, будут отрабатывать поступающие вопросы», — сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, координирующий работу «Единой России» по оказанию помощи в ЛНР.

В Мариуполе параллельно с открытием центров помощи партия организовала работу по возобновлению работы магазинов, а также помогает восстанавливать инфраструктуру. Сейчас решаются вопросы об открытии производств окон, стройматериалов и создании новых микрорайонов рядом с городом.

«Главной целью было — дать людям возможность купить товары, получить доступ к воде, связи. Мобилизовать местное предпринимательское сообщество на освобожденных территориях. Мы, как инструмент связи общества с госструктурами, должны помогать максимально быстро открывать школы. Сократить время для регистрации школьных учреждений, лицензировать их», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который координирует работу по оказанию помощи Мариуполю.

Как подчеркнул председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, «Единая Россия» поможет представителям предпринимательского сообщества в России и на Донбассе получить все возможные инструменты поддержки.

«В рамках нашей площадки мы сможем сделать так, чтобы все институты заработали и мы отвечали потребностям на злобу дня. У нас достаточно большое количество институтов развития, многие доказали свою состоятельность и компетентность», — подчеркнул Владимир Якушев.

Продолжится и гуманитарная миссия «Единой России». 70% от всего поступающего на территорию ЛДНР гуманитарного груза собрали отделения партии по всей стране — это более 8 тысяч тонн.

«Единая Россия» остановила гуманитарную катастрофу, которая могла произойти на тех территориях, где шли боевые действия. Надо отдать должное социально ответственному бизнесу в наших регионах, который активно подключился к этой работе. Это и продукты питания, и стройматериалы, и доставка лекарственных средств. Во все госпитали, больницы ЛДНР практически ежедневно поступают медикаменты от наших коллег-депутатов Евгения Нифантьева, Бадмы Башанкаева, Дмитрия Хубезова, Ольги Тимофеевой. Отдельные слова благодарности волонтерам МГЕР, которая во время СВО перезагрузилась и перешла на другой фронт работы", — рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.

Депутаты от «Единой России» будут работать на Донбассе до тех пор, пока это необходимо жителям и Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожья и других освобожденных территорий по мере продвижения наших войск, подчеркнул Андрей Турчак.

«Комментировать работу депутатов „Единой России“ на Донбассе может только тот, кто был там и пропустил это все через себя. Вопросы об охране этих ребят — депутатов, которые звучат с высоких трибун, не могут не вызывать у нас недоумения. Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные высказывания, заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. А не просиживал штаны в удобных креслах», — сказал секретарь генсовета.