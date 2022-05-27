«Единая Россия» инициировала создание в ЛНР и ДНР особой экономической зоны

«Единая Россия» вместе с экспертами и профильным сообществом выработала предложения по развитию и поддержке предпринимательства. Как сообщил сайт ER.ru , ситуацию обсудили в рамках партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности»

Пять дискуссионных площадок форума посвятили экономической интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских предпринимателей, упрощению механизмов контроля и снятию административных барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства, студенческих стартапов и самозанятых, а также развитию импортозамещения.

Как отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии.

«"Единая Россия» должна выступать проводником всех наиболее важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые в первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической интеграции с Донбассом. Ее провел секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он сообщил, что для активизации работы по этому направлению партия закрепит за каждой частью Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства.

«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народный республик», — сказал Турчак.

Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению предпринимательской деятельности в новой экономической реальности. Участники площадки сошлись во мнении, что приоритетная задача — переход к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.

«"Единая Россия» предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Также мы можем упростить наше налогообложение, будет больше поступлений и проще будет этими вопросами управлять", — сказала, выступая на пленарном заседании первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Работу форума прокомментировал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин.

«В марте парламентарии Рязанской областной Думы утвердили изменения в региональном законодательстве, предусматривающие снижение налоговых ставок для предприятий обрабатывающей промышленности, использующих упрощенную систему налогообложения. В регионе действуют льготы для МСП, которые принимались в период пандемии и были продлены на 2022-2023 годы — пониженные в два раза ставки для организаций и предпринимателей, в отношении которых были введены ограничения. В три раза понижены ставки для налогоплательщиков, применявших в 2020 году ЕНВД и перешедших на упрощенную систему налогообложения. В целях ускорения расчетов и снижения инфляционного давления принято решение об увеличении в текущем году авансового платежа по государственным контрактам и договорам. Для привлечения инвестиций в сельское хозяйство и промышленность региона приняты правовые нормативы, устанавливающие льготную арендную плату за землю в размере 1 рубль сроком на год под реализацию новых масштабных инвестиционных проектов. Кроме того, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продлены сроки уплаты налогов, установлен мораторий на осуществление контрольных мероприятий», — отметил глава областного парламента.